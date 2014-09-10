Маршрут поїзда Hyundai Київ - Дружківка продовжили до Костянтинівки

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 10 вересня подовжила маршрут курсування денного швидкісного поїзда №712/711 категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem сполученням Київ - Дружківка - Київ до станції Костянтинівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», швидкісний поїзд №712 відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 6:49 і прибуває до Костянтинівки о 13:07.

У зворотному напрямку поїзд №711 відправляється о 17:20 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 23:40.

Поїзд прямує із зупинками на станціях Київ-Пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава-Південна, Лозова, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка.

«Сподіваємося, що поїзди «Інтерсіті+» стануть додатковим стимулом єднання країни. Квитки на цей швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ та в усіх залізничних касах», - наголошує «Укрзалізниця».

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Як повідомляв УНІАН, з 22 липня «Укрзалізниця» відновила курсування денного швидкісного поїзда Нyundai з Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України - до Слов'янська, Краматорська і Дружківки. Зокрема, поїзд курсував із зупинками на станціях Київ-Пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава-Південна, Лозова, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Це дало змогу відомству частково відновити маршрут, оскільки раніше цей поїзд курсував до Донецька.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем з використанням проросійськи налаштованих сепаратистів.