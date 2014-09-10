Оцінку майна «Укрзалізниці» можуть завершити до кінця року

Майновe оцінку Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») може бути завершено вже до кінця 2014 року, а власне вартість компанії становитиме мільярди доларів, заявив журналістам у Києві виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Максим Бланк.

«Скільки коштує «Укрзалізниця»? Відповідь на це питання буде правильніше дати тоді, коли буде оформлено акціонерне товариство (на базі «УЗ» - УНІАН), коли буде збудовано нову економічну модель компанії. Я думаю, що повну відповідь на це питання ми зуміємо дати до кінця цього року. Але йдеться точно про мільярди доларів», - сказав Бланк.

При цьому він зазначив, що на даний момент компанія перебуває в стадії акціонування, незважаючи на події на сході країни. «Акціонування на сьогодні йде за планом. Проте поки ми не маємо прямого фізичного доступу до активів на сході України, в іншому ми здійснюємо всі необхідні дії», - підкреслив Бланк.

Він звернув увагу, що акціонування – це єдиний шлях до ефективної організації роботи «Укрзалізниці» й послідовне втілення заявленої реформи дозволить покращити керованість всього залізничного господарства. «Проведено інвентаризацію, міністром (міністром інфраструктури Максимом Бурбаком - УНІАН) схвалено результати цієї інвентаризації, зараз ми перебуваємо на етапі завершення конкурсу з оцінки, – сказав Бланк. - Події на сході, безумовно, впливають на процеси. Адже ми фактично не маємо прямого доступу до майна, яке потрібно інвентаризувати. І поки ми змушені робити оцінку цього майна за даними бухгалтерського обліку. Але це тимчасовий захід, поки не відновиться доступ до інфраструктури, яка належить «Укрзалізниці» в цьому районі», - зазначив в.о. керівника компанії.

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Як повідомляв УНІАН, 25 червня Кабмін ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. В липні "Укрзалізниця" почала інвентаризацію свого майна й оцінку активів. На проведення незалежної оцінки майна та майнових прав «Укрзалізниці» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» претендували три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте конкурс було призупинено через спроби його зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг".

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства й організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.