В «Укрзалізниці» заявляють про активізацію чорного піару проти компанії через її боротьбу з корупцією

«Боротьба з корупцією в наших лавах дуже боляче б'є по чужій кишені. Звичайно, багато хто хоче на нашому місці бачити тих людей, з якими простіше домовлятися. Але цей час пройшов», - заявив у бліц-інтерв'ю УНІАН виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Максим Бланк.

Зокрема, вчора під стінами Кабміну невідомі провели мітинг з вимогою відправити у відставку голову «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. За словами Бланка, подібного роду акції протесту проводяться регулярно практично з моменту приходу нової команди «Укрзалізниці» й часто мають сумнівний характер.

«Власне мітинг – це продовження замовленої хвилі, яка почалася буквально з моменту нашого призначення. Практично жоден тиждень не обходиться без мітингів або замовлених статей, які цілеспрямовано намагаються підірвати репутацію нової команди», - сказав Бланк, наголосивши, що завдяки злагодженій роботі щодо викорінення корупції на підприємстві менеджмент «Укрзалізниці» нажив собі немало ворогів.

Нагадаємо, Кабмін ініціював перевірку діяльності "Укрзалізниці", усунувши Остапюка на час її проведення від виконання обов'язків глави відомства.

Крім того, вчора на прес-конференції громадські активісти зачитали текст відкритого звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, в якому звинуватили Остапюка в причетності до корупційних схем у відомстві. Також, згідно із розданим під час заходу прес-релізом, «Укрзалізницю» звинуватили в несправедливому встановленні тарифів на вантажоперевезення, в непрозорому проведенні тендеру на закупівлю продукції для потреб залізничних підприємств, а також в обмеженні прав працівників галузі.

Бланк спростував всі ці звинувачення, заявивши, що вони не підтверджені фактами.

«За всіма внутрішніми перевезеннями у нас єдиний вантажний тариф, який для всіх діє однаково. На кожне звинувачення має бути факт. Якщо будуть факти зловживань з боку менеджменту на окремих дорогах, то я готовий особисто розбиратися з кожного питання», - наголосив він.

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Водночас, за словами Бланка, «Укрзалізниці» вдалося домовитися з постачальниками матеріалів і послуг для потреб галузі про зниження закупівельних цін на таку продукцію на 1 млрд грн шляхом ліквідації фірм-"прокладок", що наживалися на «Укрзалізниці» шляхом завищення цін.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Кабінет міністрів України усунув Бориса Остапюка від обов'язків гендиректора "Укрзалізниці" на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив почати цю перевірку, зважаючи на інформацію, що надійшла від правоохоронних органів, про можливі зловживання і факти корупції у відомстві.

У зв'язку з цим на доручення глави уряду створена відомча комісія Міністерства інфраструктури України, до роботи в якій залучені представники управління, відповідального за здійснення антикорупційної політики в Секретаріаті Кабінету міністрів.