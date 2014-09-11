"Укрзалізниця" в серпні недоотримала 30% виручки через падіння обсягів перевезень

«Минулого місяця ми недоотримали майже 1,5 млрд грн виручки. Це приблизно 30% від загального обсягу виручки. На тлі даного скорочення, з урахуванням того, що собівартість приблизно на 45% складається з фонду оплати праці, ми повинні були б не менш ніж на 500 млн грн скоротити його. Ми скоротили на 50 млн грн, тобто в 10 разів менше, ніж могло б бути просте пропорційне скорочення», - повідомив у бліц-інтерв'ю УНІАН виконуючий обов'язки глави «Укрзалізниці» Максим Бланк.

Він також зазначив, що відомство намагається максимально скорочувати проміжні ланки ланцюжка управління, не зачіпаючи при цьому інтереси простих залізничників.

«Якщо будуть факти зловживань з боку менеджменту на окремих дорогах, то я готовий особисто розбиратися з кожного питання. Але точно немає ніякої системної установки, яка б говорила - давайте проводити кадрову політику таким чином, щоб ущемити права співробітників», - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-липні 2014 скоротили перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,6% - до 238,8 млн тонн.

Кабмін 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка, який займав цю посаду з квітня. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка займеться перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Виконання обов'язків глави залізничної держадміністрації покладено на першого заступника Максима Бланка.