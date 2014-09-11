На Луганщині бойовики заборонили зупинку поїздів на ділянці Родакове - Зимогір'ї

Терористи заборонили зупинку приміських поїздів на зупинному пункті «82-й кілометр» перегону Родакове – Зимогір‘я у Луганській області, встановивши блокпост.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») з посиланням на Головне управління безпеки руху відомства.

«9 вересня о 09:30 на перегоні Родакове – Зимогір‘я Донецької залізниці озброєні особи встановили блокпост і заборонили зупинку приміських поїздів на зупинному пункті 82 км перегону Родакове – Зіимогір‘я», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через руйнування залізничної інфраструктури на сході в результаті бойових дій Донецька залізниця не має можливості відправляти вантажні вагони більш ніж з 50-ти своїх основних вантажних станцій.

У зв'язку із пошкодженням залізничної інфраструктури відправлення пасажирських поїздів далекого слідування на Донецькій залізниці здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.

Раніше «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці", обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% від загальної довжини залізниць України).