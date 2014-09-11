Перевірку діяльності «Укрзалізниці» завершать до 18 жовтня

Відомча комісія Міністерства інфраструктури України за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка має намір завершити перевірку фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») до 18 жовтня поточного року.

«Наскільки мені відомий план перевірки (період проведення перевірки діяльності «Укрзалізниці» - УНІАН), - з 8 вересня до 18 жовтня. Цього часу повинно бути достатньо, щоб фундаментально розібратися у всіх питаннях, щодо яких були зроблено звинувачення», - повідомив у бліц-інтерв'ю УНІАН виконувач обов'язків голови «Укрзалізниці» Максим Бланк.

Нагадаємо, Кабмін ініціював перевірку діяльності "Укрзалізниці", відсторонивши Бориса Остап’юка від виконання обов'язків голови відомства на час її проведення. За дорученням глави уряду було створено відомчу комісію Мінінфраструктури, до роботи якої залучено представників управління, відповідального за здійснення антикорупційної політики в Секретаріаті Кабінету міністрів.

Водночас у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на Бланка повідомили, що в такій ситуації уряд прийняв єдино правильне рішення, ініціювавши прозору перевірку діяльності відомства.

"Щоб не було жодних претензій, на час інспекції повноваження генерального директора тимчасово призупинено. На мій погляд, це правильна європейська практика, якої слід дотримуватися. Пройде перевірка, оприлюдняться факти, підтвердяться чи не підтвердяться - будемо робити відповідні висновки", - підсумував Бланк.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка, який займав цю посаду з квітня. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка займеться перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації покладено на першого заступника Максима Бланка.

25 червня Кабмін прийняв рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.

Детальніше читайте на сайті «УНІАН-Економіка» в інтерв'ю «В.о. голови «Укрзалізниці»: Ми нажили чимало ворогів через боротьбу з корупцією».