«Укрзалізниця» розриває співпрацю з приватним перевізником «Фреш лайн»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір розірвати договірні відносини з організації перевезень транзитних вантажів залізницями з приватною компанією-перевізником «Фреш лайн». Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Відповідне повідомлення приватній компанії залізничники направили 7 серпня», - сказано в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що підставою для розриву договірних відносин з «Фреш лайном» послужив той факт, що компанія в липні-серпні цього року кілька разів зривала переказ грошей залізниці за транзитні перевезення.

Це при тому, що «Фреш лайн» цього року перевіз 1,2 млн. тонн вантажів, левову частку з яких становили залізна руда, газ і мазут.

Так, згідно з наданою «Укрзалізницею» інформацією, станом на початок липня «Фреш лайн» ввіз на територію України вантажі на суму 31,7 млн. грн, тоді як проплатив лише 10,9 млн. грн.

В зв'язку з цим «Укрзалізниця» неодноразово направляла листи перевізникові про припинення надання послуг з транспортування вантажів, тим самим закликаючи компанію своєчасно сплачувати за послуги.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» уклала договір з компанією «Фреш лайн» 17 грудня 2010 року.

За даними сайту «Наші гроші», компанію «Фреш лайн» очолює Олексій Мозговий, а її засновником є народний депутат від партії «Удар» Руслан Сольвар.

На своєму офіційному сайті Сольвар повідомляє, що він разом з однодумцями створив приватну компанію з перевезення зерна й інших вантажів, але не уточнює назву.

Кабмін 8 вересня усунув від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап‘юка, ініціювавши проведення перевірки діяльності відомства. Виконання обов'язків керівника залізничної держадміністрації покладено на першого заступника Максима Бланка.

Останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначає активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язує це з тим, що їй вдалося заощадити більш як 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників.

Крім того, «Укрзалізниця» відзначає, що відомство встановило для всіх перевізників єдиний і прозорий вантажний тариф і не піддається на надання пільг для перевізників.