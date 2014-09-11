Курсування потягу Кременчук - Львів продовжили до 30 листопада

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів продовжила період курсування поїзда №577/578 сполученням Кременчук - Львів до 30 листопада поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», цей поїзд відправляється за парними числами о 14:57 і прибуватиме до Львова о 10:01.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься за непарними числами о 12:38 і прибуває в Кременчук о 06:30.

«З моменту призначення 18 серпня 2014 року поїздом №577/578 Кременчук - Львів вже скористалися 6668 пасажирів. Поїзд курсує в складі шести вагонів через Знам'янку, Жмеринку, Христинівку, Хмельницький та Тернопіль», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" продовжила період курсування поїзда №521/522 Маріуполь - Харків до 18 вересня.

"Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах.