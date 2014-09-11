Придніпровська залізниця збільшила перевезення зерна в 1,5 разу

Придніпровська залізниця (ПдЗ) з 1 липня по 8 вересня завантажила 477,4 тис. тонн зерна нового врожаю, що в 1,5 разу перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Придніпровська залізниця задіяла в перевезеннях зерна нового врожаю 7371 вагон-зерновоз порівняно з 5081 вагоном за аналогічний період 2013 року.

Як зазначають у службі комерційної роботи та маркетингу Придніпровської залізниці, середньодобове навантаження на магістралі складає 6,8 тис. тонн (105 зерновозів), що «повністю забезпечує потреби вантажовідправників».

За даними прес-служби, основні напрямки перевезень зернових вантажів пролягають через порти і припортові станції Одеської залізниці для експорту, зокрема, через станції Чорноморська, Жовтнева, Миколаїв-Вантажний, Іллічівськ, Одеса-Порт, Ксенієво.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-серпні 2014 року скоротила навантаження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,5% - до 74,37 млн тонн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,46 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.