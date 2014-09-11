Будівельники вже проклали понад 500 м колії нового Бескидського тунелю

Працівники служби будівельно-монтажних робіт станом на 11 вересня виконали роботи з проходки нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах на довжині 501 метр, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління колійного господарства відомства.

«Роботи з будівництва Бескидського тунелю ведуться цілодобово. Станом на 13:00 11 вересня виконано роботи з проходки тунелю на довжині 501 м. Зараз через якість породи швидкість проходки досягає 3,5 метрів на добу», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, новий двоколійний тунель матиме довжину 1764 м і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Нагадаємо, будівництво нового Бескидського тунелю було розпочате 29 жовтня 2013 року, а введення в експлуатацію об'єкту заплановане на перший квартал 2017 року.

«Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки по цьому маршруту перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також більш як 60% транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи», - підкреслює «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні позики у розмірі 55 млн євро для будівництва Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз. 2 вересня український парламент ратифікував гарантійну угоду між Україною і ЄІБ з будівництва тунелю.

Новий тунель будується на стику Львівської і Закарпатської областей на відстані 30 м від діючого тунелю, спорудженого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, який перебуває в аварійному стані.

Усього у 2014 році планується прокласти близько 0,7 км колій Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий по довжині залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескиди і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан’європейського транспортного коридору Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.