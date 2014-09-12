Львівська залізниця сплатила до бюджетів і цільових фондів понад 1 млрд грн

Львівська залізниця (ЛЗ) у січні-серпні 2014 року перерахувала в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування понад 1 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Зокрема, за вказаний період Львівська магістраль перерахувала в державний бюджет 135,2 млн грн, до місцевих бюджетів - 247,57 млн грн, в цільові фонди соцстраху - 635,24 млн грн.

У серпні поточного року Львівська залізниця сплатила до бюджетів всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування 132,89 млн грн, з них до держбюджету - 13,1 млн грн, до місцевих бюджетів - 33,48 млн грн, в цільові фонди соцстраху - 86,31 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-липні 2014 року перерахувала в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди 6,88 млрд грн.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.