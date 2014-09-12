Відновлення електрифікації Донецької залізниці обійдеться в 334 млн гривень

Ремонт пошкоджених російськими терористами об'єктів господарства електрифікації та енергопостачання Донецької залізниці (ДЗ) на сході Україні на сьогоднішній день обійдеться більш ніж у 334 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними прес-служби, на 12 вересня електротяга вже працює від станції Дубове (Харківська обл.) до станції Слов'янськ (Донецька обл.), від станції Букине (Харківська обл.) до станції Красний Лиман (Донецька обл.).

На підстанції Славкурорт (Донецька обл.) пошкоджені трансформатори, устаткування, мережа, а сама будівля підстанції одержала кілька пробоїн у стелі та стінах. Дуже проблемною є відсутність зовнішнього електропостачання від Слов'янської ТЕЦ через її повне руйнування.

За словами першого заступника начальника Департаменту електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці" Сергія Карпенка, "Укрзалізниця" переглядає свою інвестиційну програму, щоб максимально спрямувати кошти і зусилля на відновлення інфраструктури в зоні АТО.

«Вже другий тиждень на відновленні підстанції Сєвєрськ працюють наші фахівці, щоб із двох введень живлення забезпечити подачу хоча б одного. Проблема у відновленні тягових трансформаторів, які ми передали в Краснолиманські дорожні майстерні, де мають усунути пошкодження і залити масло. Таким чином, ми відновимо на підстанції одну секцію. Що стосується решти устаткування, то ми вже оголосили тендер на придбання однієї тягової підстанції для Славкурорту. Пошкодження є і в Курдюмовці, і в Микитівці та на інших станціях. До речі, контактний дріт, ізолятори – все надходить в повному обсягу. Про відновлення інших ділянок говорити щось конкретне можна буде лише тоді, коли припиняться бойові дії», – цитує Карпенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни становлять близько 900 млн. грн.

Станом на початок серпня «Укрзалізниця» оцінювала збитки, завдані об'єктам залізничної інфраструктури на сході країни під час бойових дій, в 600 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії українських силовиків проти проросійських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.