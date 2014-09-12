Залізниці України спільно з морськими портами забезпечать постачання вугілля з ПАР

Залізниці України спільно з морськими торговими портами в рамках угоди України з Південно-Африканською Республікою мають намір у повному обсягу забезпечити поставки вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій.

«Для виконання завдання уряду України залізничники готуються до перевезення південно-африканського вугілля з портів Одеси у напрямі теплоелектростанцій», - говориться в повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

За інформацією першого заступника начальника Департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Івана Хорьякова, судна з південно-африканським вугіллям заходитимуть в морські порти Одеського регіону, переробні потужності яких дозволяють в повному обсягу забезпечити перевалку.

«Безумовно, впораються з цією роботою і припортові залізничні станції - ми забезпечимо перевезення палива на ТЕЦ і підприємства країни. Крім того, це певною мірою компенсує наші втрати в обсягах перевезень», - цитує прес-служба Хорьякова.

Як повідомляв УНІАН, забезпечити ТЕС українським вугіллям сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт. За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» - антрацити і «Т» - худі, які використовуються на половині станцій країни.

Читайте такожУ Кабміні підрахували, що дефіцит вугілля до кінця року складе 5 млн тонн

На початку вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна домовилася про постачання 1 млн. тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки.

При цьому раніше Яценюк звинуватив Росію в реалізації плану з умисного руйнування українських вугільних шахт із метою забезпечити дефіцит вугілля на теплоелектростанціях, що спричинить проблеми з виробництвом електричної енергії та теплом в опалювальний період.