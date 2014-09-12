"Укрзалізниця" безплатно вивезла із зони АТО 10,7 тис. людей
Потяги з Києва, Харкова, Дніпропетровська та Одеси курсують лише до станції Костянтинівка, а з Маріуполя поїзди курсують до столиці та Львова.
Залізниці України станом на 12 вересня безплатно вивезли 10 693 людей із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції проти російських терористів на сході країни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").
Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» здійснює перевезення людей з Донбасу в інші регіони країни згідно із замовленням Міжвідомчого координаційного штабу з соціальних питань громадян, переміщених із тимчасово окупованої території.
У прес-службі повідомили з посиланням на першого заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення "Укрзалізниці" Миколу Козака, що на сьогоднішній день існують серйозні проблеми із забезпеченням залізничних перевезень в східному регіоні, оскільки Донецьк, Луганськ і Ясинувата в даний час не мають залізничного сполучення.
Поїзди з Києва, Харкова, Дніпропетровська і Одеси курсують тільки до станції Костянтинівка, причому залучено пересувний склад Південної, Південно-Західної і Одеської залізниць, а з Маріуполя поїзди курсують до столиці та Львова.
"На евакуацію біженців галузь України вже витратила 1,1 млн. грн. Залізниці продовжують вивозити людей з тимчасово окупованих територій Донецької області», - зазначає «Укрзалізниця».
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Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одностайно ухвалила рішення про подальше надання добродійної допомоги – забезпеченні безплатних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО.
Для матерів із дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безплатне розміщення в кімнатах матері й дитини, залах очікування і в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях.
З початку антитерористичної операції зі сходу країни було переміщено 271,7 тис. громадян, серед яких 86 тис. - діти, 35 тис. - пенсіонери та інваліди.
У зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в східному регіоні країни були скасовані та обмежені деякі маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямі Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішнбодержавному сполученні впав на 41,1%.