Потяг із Києва до Ковеля з 15 вересня курсуватиме за новим графіком

Зокрема, починаючи з 15 вересня, поїзд №97 вирушатиме зі столиці о 21:30 замість 19:54 і прибуватиме до Ковеля о 07:35 замість 06:00.

Крім того, із 3 жовтня Львівська залізниця введе в розклад руху пасажирських поїздів курсування безпересадкового причіпного вагона №15 Львів - Софія у складі поїзда №59/60 сполученням Москва - Софія. Зокрема, вагон курсуватиме у складі вищезгаданого потягу до 12 грудня тричі на тиждень зі Львова по вівторках, п'ятницях і неділях і прибуватиме по понеділках, середах і суботах.

У зворотному напрямку вагон відправлятиметься по понеділках, середах та суботах і прибуватиме до Львова у вівторок, четвер та неділю відповідно.

У прес-службі нагадали, що із введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки Львівська магістраль призначила на літній період курсування нових безпересадочних причіпних вагонів зі Львова та Чернівців у болгарський курорт Варна, а також вагон зі Львова до Будапешта, який курсує цілий рік тричі на тиждень.

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Як повідомляв УНІАН, у новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки Львівська магістраль передбачила курсування 20 пар пасажирських поїздів свого формування, а також 19 пар пасажирських поїздів формування інших залізниць.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.