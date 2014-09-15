У Карпатах пройшов випробування перший приміський дизель-поїзд Крюківського вагонзаводу

Перший приміський дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.) успішно пройшов випробування в Карпатах і Прикарпатті, повідомили в прес-службі Крюківського вагонзаводу.

Згідно з повідомленням, дизель-поїзд тестували фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця"), Крюківського вагонзаводу, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту та Державного науково-дослідного центру «Укрзалізниці» в період з 9 по 14 вересня на Львівській залізниці.

Зокрема, 9 вересня маршрут поїзда пролягав через Львів, Івано-Франківськ, Яремче та Рахів, 10 вересня потяг курсував за маршрутом Івано-Франківськ - Чернівці - Стефанешті - Тернопіль, а 11 вересня - за маршрутом Тернопіль - Стефанешті - Лужани - Коломия - Івано-Франківськ - Львів.

«Випробування на Львівській залізниці в гірських умовах ініціював президент Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько. В «Укрзалізниці» його підтримали. Тим більше, що з усіх шести залізниць України на Львівській магістралі найскладніші ділянки», - підкреслюється в прес-релізі.

За даними прес-служби, парк Львівської залізниці складається з 186 електропоїздів, 107 секцій дизель-поїздів і двох рейкових автобусів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує до 2015 року придбати у Крюківського вагонобудівного заводу 15 дизель-поїздів.

Тривагонний складу приміського дизель-поїзда призначений для перевезення пасажирів на неелектрифікованих ділянках залізничної колії 1520 мм з експлуатаційною швидкістю до 140 км/год, Термін служби вагонів - 40 років.

Поїзд має герметичні міжвагонні переходи, системи клімат-контролю, відеоспостереження, супутникової навігації та зв'язку, WI-FI і інші зручності.

Раніше «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЭКр1 в два рази менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.

Перший склад «Укрзалізниця» залучила на маршруті Київ - Одеса, який почав курсувати з 1 липня 2014 року, другий - на маршруті Київ - Львів, який почав курсувати з 24 червня.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda, двома електропоїздами ЭКр1 - «Тарпан» і швидкісним потягом локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.