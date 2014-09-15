Залізниці за літо збільшили перевезення пасажирів у Приазов'я майже в 5 разів

Залізниці України в червні-серпні 2014 року збільшили перевезення пасажирів до курортів Приазов'я - Бердянська та Генічеська порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 4,9 разу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на першого заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Миколу Козака.

«Більшість наших громадян віддали перевагу курортам на Азовському морі, адже там ціни доступніші, ніж, наприклад, в Одесі. Цього року в одеському напрямку реалізовано на 8% менше квитків порівняно з літом 2013 року», - цитує прес-служба Козака.

Крім того, «Укрзалізниця» за вказаний період відзначає зростання пасажиропотоку в західному напрямку на 15%, при цьому в напрямку анексованого Росією Кримського півострова відомство зафіксувало падіння на 72%.

У прес-службі нагадали, що «Укрзалізниця» у зв'язку з анексією Криму, яка спричинила падіння пасажиропотоку на півострів, на літній період призначила 8 нових поїздів на інші курорти країни, зокрема, це потяги в Генічеськ, Херсон, Бердянськ, Львів та Рахів.

Крім того, відомство збільшило періодичність курсування поїздів №227/228 Київ - Бердянськ, №110/109 Львів - Херсон, №120/119 Запоріжжя - Львів, №13/14 Ужгород - Київ, а на маршруті Мелітополь - Бердянськ-Запоріжжя почав курсувати рейковий автобус.

Також були введені нові безпересадочні вагони з Болгарією і Угорщиною, а саме Львів - Варна (два рази в тиждень), Чернівці - Варна (чотири рази в тиждень) і Львів - Будапешт (три рази в тиждень).

«Укрзалізниця продовжує розвивати швидкісний рух і зменшувати час курсування поїздів у дорозі. Нинішнім літом впроваджені поїзди категорії «Інтерсіті+» за маршрутами: Дарниця - Київ - Трускавець (друга пара на напрямку Київ - Львів), Київ - Одеса, Київ - Запоріжжя - і один поїзд «Інтерсіті» за маршрутом Дарниця - Тернопіль, два останніх поїзди почали курсувати в серпні», - підкреслили в прес-службі.

Також відомству вдалося скоротити час у дорозі поїздів № 761/762 Київ - Одеса з Києва на 32 хвилин, з Одеси - 25 хвилин; № 741/742 Дарниця - Трускавець на ділянці Львів - Трускавець і Львів - Дарниця - на 14 хвилин, а з Трускавця - на 29 хвилин.

Також з 1 червня «Укрзалізниця» скоротила час прямування поїзда №117/118 Київ - Чернівці за рахунок зміни його маршруту, зокрема, замість спрямування Чернівці - Тернопіль - Хмельницький поїзд з Чернівців їде територією Молдови, Мамалига - Ларга - Хмельницький. Це дозволило скоротити час у дорозі поїзда в Чернівці на 1 годину 46 хвилин, у напрямку Києва - на 1 годину 35 хвилин.

Крім того, завдяки спрощенню процедури проходження митного та прикордонного оглядів у поїзді №86/85 Мінськ - Київ, з 1 червня на станції Київ - Пасажирський цей поїзд скоротив час в дорозі до Мінська на 1 годину 32 хвилини, у напрямку Києва - на 1 годину 21 хвилину.

Як повідомляв УНІАН, у новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки «Укрзалізниця» скасувала 9 пар поїздів у напрямку Росії, а також змінила періодичність курсування 5 пар поїздів.

В цілому в новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено у графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів при необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.