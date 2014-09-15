З 1 жовтня запустять додатковий потяг Харків - Зернове

Південна залізниця призначила додатковий поїзд №127/128 сполученням Харків – Зернове, який почне курсувати з 1 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Із 1 жовтня 2014 року для забезпечення зручного виїзду пасажирів до міст Суми, Ворожба, Конотоп, Шостка, Зернове призначено курсування додаткового фірмового нічного швидкого поїзда №127/128 Харків – Зернове», - сказано в повідомленні.

Цей поїзд відправлятиметься з Харкова о 15:15, курсуватиме із зупинками в Сумах із 18:51 до 19:19, у Конотопі – з 21:59 до 22:24 і прибуватиме в Зернове о 00:52.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 01:54, курсуватиме із зупинками в Конотопі з 03:59 до 04:19, в Сумах – з 06:53 до 07:18 і прибуватиме до Харкова о 10:47.

«Наразі Південна залізниця запропонувала 8736 квитків на поїзд №127/128 Харків - Зернове. Поїзд сформовано з семи фірмових плацкартних і купейних вагонів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначила три додаткові регіональні поїзди, що сполучають міста Ворожба і Суми з Харковом, а також Ворожбу із Сумами.

З метою підвищення рівня комфорту пасажирів ПЗ модернізувала поїзд №795/796 за маршрутом Харків – Дніпропетровськ, який відправився в рейс із оновленою компоновкою вагонів 2 вересня.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3000 км, розгорнена довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення й конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.