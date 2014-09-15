Донецька залізниця вдвічі скоротила постачання вугілля для підприємств ПЕК

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-серпні 2014 року скоротила перевезення кам'яного вугілля підприємствам паливно-енергетичного комплексу України порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,1 разу - до 16,1 млн тонн з 33,3 млн тонн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

«Напередодні осінньо-зимового опалювального сезону Донецька залізниця докладає максимум зусиль для відправлення кам'яного вугілля в адресу підприємств паливно-енергетичного комплексу України», - сказано в повідомленні.

З 1 по 14 вересня поточного року Донецька залізниця відправила на адресу підприємств ПЕК 301 тис. тонн вугілля порівняно з 2,2 млн тонн за аналогічний період минулого року. Середньодобове навантаження вугілля з початку вересня склало 21,5 тис. тонн проти 74,6 тис. тонн минулого року. З метою збільшення обсягів вантажних перевезень Донецька залізниця проводить ремонтно-відновлювальні роботи на ділянках Іловайськ-Постниково-Торез, Кринична-Макіївка, Донецьк-Донецьк-Північний-Ясинувата, Донецьк-Авдіївка, Донецьк-Рутченкове-Мандрикіне, Рутченково-Красногорівка, Штерівка-Червоний Промінь, Довжанська-Бірюкове, Родакове-Лутугине, Новосвітловський-Сімейкине-Нове.

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Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-липні 2014 року скоротила перевезення кам'яного вугілля підприємствам ПЕК в 1,9 разу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 15,7 млн тонн з 30,5 млн тонн.

У зв'язку зі значними руйнуваннями об'єктів залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій на сході України Донецька магістраль не має можливості відправляти вантажні вагони більш ніж з 50 основних вантажних станцій.

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Через пошкодження залізничної інфраструктури і зменшення обсягів перевезень за 7 місяців поточного року Донецька залізниця скоротила дохід від перевезень порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15,4%, що в грошовому вираженні складає понад 1,6 млрд грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).