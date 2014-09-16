Поїзд Маріуполь - Харків курсуватиме до 24 вересня

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься з Маріуполя 20, 22 і 24 вересня о 18:48, зупинятиметься у Волновасі з 20:03 до 20:23 і прибуватиме до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 21, 23 і 25 вересня о 18:16, робитиме зупинку у Волновасі з 5:10 до 5:35 і прибуватиме до Маріуполя о 7:17.

Маршрут поїзда, який складається з 12 вагонів, проходить через Волноваху, Камиш-Зорю (Запорізька область), Чаплине (Дніпропетровська область) і Лозову (Харківська область).

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня подовжує маршрут курсування поїзда №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

У зв'язку з руйнуванням інфраструктури на сході України поїзди далекого прямування на ДЗ відправляються зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.

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«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові потяги зі східного регіону в київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у составах низки поїздів, що курсують з Луганська і Донецька.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости та ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.