«Укрзалізниця» працевлаштувала 80 залізничників із зони АТО і Криму

Залізниці та галузеві підприємства України працевлаштували 80 працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони проведення антитерористичної операції (АТО) на сході країни і території анексованого Криму в інші регіони.

«За статистикою департаменту управління персоналом «Укрзалізниці», усього на залізницях та підпорядкованих підприємствах працевлаштовано 80 переселенців, які працювали на Донецькій магістралі, де паралізовані залізничні вузли, і в Криму», - сказано в повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, станом на початок вересня найбільшу кількість переселенців прийняла на роботу Придніпровська залізниця - 25 осіб, далі йде Одеська магістраль, яка працевлаштувала 16 осіб, Південна - 15 осіб, Південно-Західна - 10, Львівська - 4. Також державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), який є оператором швидкісних поїздів, працевлаштувало 13 осіб.

«Незважаючи на труднощі в галузі, підрозділи і підприємства залізниць з готовністю приймають у свої колективи переселенців-професіоналів. А щоб вони мали пріоритетне право на працевлаштування, генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк дав відповідне розпорядження на залізниці і підприємства галузі», - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі з посиланням на начальника департаменту управління персоналом «Укрзалізниці» Ірину Михальченко повідомили, що в підконтрольний їй відділ щодня надходить велика кількість звернень залізничників з проханням про працевлаштування. Також, такі запити фіксують служби кадрів залізниць і відповідні відділи підприємств.

«Наші фахівці мають доступ до бази вакансій в автоматизованій системі АСУ« Кадри», тому і направляють людей у відповідні підрозділи. На місці рішення про прийом на роботу приймає вже безпосередній керівник», - пояснила Михальченко.

Також повідомляється, що в даний час в основному залізниці приймають на роботу вимушених переселенців на вакантні місця найбільш дефіцитних залізничних професій, також допускається можливість працевлаштування жінок, які пішли у відпустку по догляду за дитиною.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава «Укрзалізниці» доручив залізницях України в першочерговому порядку працевлаштувати залізничників із зони АТО.

З початку антитерористичної операції 15 квітня і станом на 12 вересня з сходу країни було переміщено 271,7 тис. громадян, серед яких 86 тис. - діти, 35 тис. - пенсіонери та інваліди.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні станом на 15 вересня з Криму і Донбасу виїхало понад 310 тисяч осіб.