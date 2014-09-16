Придніпровська залізниця недоотримала 14,2 млн грн за перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-серпні недоотримала 14,2 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Придніпровська залізниця перевезла 3,2 млн пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 27,31 млн грн, при цьому отримала 13,12 млн грн компенсації, що склало 48% від необхідної суми відшкодування.

За даними прес-служби, всього за вказаний період Придніпровська магістраль перевезла 5,65 млн пасажирів платної категорії у приміському сполученні, що на 1,6% більше показника за аналогічний період 2013 року.

«Низький відсоток компенсацій залізниці її витрат на приміські перевезення пасажирів-пільговиків ускладнює виконання поточного ремонту моторвагонного рухомого складу, його оновлення, а також змушує залізничників вилучати належну їм компенсацію в судовому порядку», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-липні недоотримала 11,984 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Придніпровська залізниця у 2013 році недоотримала 25,56 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі.