"Укрзалізниця" до кінця року випустить облігації на 4 млрд гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн.

У прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на виконуючого обов'язки голови відомства Максима Бланка УНІАН повідомили, що дохід від випуску цінних паперів буде спрямовано на рефінансування кредитного портфеля підприємства.

Облігації будуть випущені двома траншами: перший - на 2 млрд грн і другий - на 175 млн дол. з хеджуванням валютних ризиків. Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року.

У прес-службі зазначили, що премія за облігаціями не перевищуватиме 2-3% ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року «Укрзалізниця» здійснила на Ірландській фондовій біржі успішне розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року, яким Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B-».

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» спрямувала залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.

Пізніше фінансові експерти висловили надію на повернення "Укрзалізниці" в 2014 році на світовий ринок запозичень, проте вже як єдиного корпоративного емітента - акціонерного товариства, а не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.

Довідка УНІАН. Уряду 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворили «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.