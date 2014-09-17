Черга на в'їзді до Криму з Чонгара розтягнулася на 10 кілометрів

В районі пункту контролю «Чонгар» на в’їзді до АР Крим черга з автомобілів громадян України та вантажівок української реєстрації становить близько 10 км.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України

«Така ситуація виникла внаслідок прискіпливого огляду російськими прикордонниками автомобілів громадян України та вантажівок української реєстрації», - наголосили у Держприкордонслужба.

У відомстві зауважили, що «в середньому оформлення однієї вантажівки у російських прикордонників триває понад 30 хвилин, а легкових автомобілів – не менш як 20 хвилин, а для оформлення в російський пункт пропуску прикордонники запускають лише по одному транспортному засобу, водії вимушені очікувати в черзі годинами».

Державна прикордонна служба рекомендує громадянам України обирати для руху до АР Крим інші напрямки, де немає такого скупчення автотранспорту.

Своєю чергою українські прикордонники вживають усіх заходів, щоб полегшити учасникам руху пересування в обидва напрямки, запевнили у відомстві.