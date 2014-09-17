«Турецькі авіалінії» будуть літати зі Стамбула до Херсона
Рейси будуть виконувати чотири рази на тиждень
Флагманський перевізник Туреччини авіакомпанія «Турецькі авіалінії» (Turkish Airlines) почав попередній продаж квитків на рейси між турецьким Стамбулом і українським Херсоном з 15 жовтня.
Згідно з розкладом польотів на офіційному сайті авіакомпанії «Турецькі авіалінії» будуть виконувати рейси між Стамбулом і Херсоном чотири рази на тиждень - щосереди, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, відправлення зі Стамбула о 12:35, відправленням з Херсона о 15:15. Час польоту зі Стамбула в Херсон становить 1 годину 40 хвилин, а з Херсона до Стамбула - 2 години 5 хвилин.
Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, мінімальна вартість квитка на рейс зі Стамбула до Херсона в обидві сторони становить 1920 грн, а в зворотному напрямку - 1659 грн.
Авіакомпанія здійснює попередній продаж квитків економ і бізнес-класів обслуговування.
Довідка УНІАН. «Турецькі авіалінії» - флагманський авіаперевізник Туреччини, що базується в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка (IST) (Стамбул). Авіакомпанія виконує регулярні рейси в країни Європи, Азії, Африки і США.