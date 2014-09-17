«Турецькі авіалінії» будуть літати зі Стамбула до Херсона

Флагманський перевізник Туреччини авіакомпанія «Турецькі авіалінії» (Turkish Airlines) почав попередній продаж квитків на рейси між турецьким Стамбулом і українським Херсоном з 15 жовтня.

Згідно з розкладом польотів на офіційному сайті авіакомпанії «Турецькі авіалінії» будуть виконувати рейси між Стамбулом і Херсоном чотири рази на тиждень - щосереди, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, відправлення зі Стамбула о 12:35, відправленням з Херсона о 15:15. Час польоту зі Стамбула в Херсон становить 1 годину 40 хвилин, а з Херсона до Стамбула - 2 години 5 хвилин.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, мінімальна вартість квитка на рейс зі Стамбула до Херсона в обидві сторони становить 1920 грн, а в зворотному напрямку - 1659 грн.

Авіакомпанія здійснює попередній продаж квитків економ і бізнес-класів обслуговування.

Довідка УНІАН. «Турецькі авіалінії» - флагманський авіаперевізник Туреччини, що базується в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка (IST) (Стамбул). Авіакомпанія виконує регулярні рейси в країни Європи, Азії, Африки і США.