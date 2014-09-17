"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО більше 11 тис. осіб

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування відомства Івана Карпяка УНІАН повідомили, що сума витрат на забезпечення безкоштовних перевезень пасажирів із зони АТО поки що не враховує даних Донецької залізниці за серпень .

«Всі ці витрати - благодійна допомога "Укрзалізниці". У такій ситуації ми не могли залишатися осторонь, бо йшлося про життя людей... Дуже багато дітей ми відправили до Одеси. А в останні кілька днів намітилася тенденція повернення жителів Донбасу у свої рідні міста. Ми й надалі продовжуватимемо цю роботу», - повідомив Карпяк.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» здійснює перевезення людей з Донбасу в інші регіони країни згідно із замовленнями Міжвідомчого координаційного штабу із соціальних питань громадян, переміщених з тимчасово окупованої території.

«Останніми днями потік жителів Луганської і Донецької областей зменшився. Однак ще багато людей продовжують звертатися до залізничників за допомогою при виїзді з небезпечної зони», - сказано в повідомленні з посиланням на дані департаменту пасажирських перевезень далекого прямування «Укрзалізниці».

Крім того, для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері і дитини, залах очікування і в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях. Зокрема, готель столичного вокзалу в червні-серпня 2014 року дав тимчасовий притулок близько 1 тис. вимушених переселенців, з них більш як 500 дітей.

«У середньому щодня у нас зупиняється 20-25 людей, які приїхали зі сходу. Вони можуть жити в наших номерах кілька днів. За цей час органи та волонтери встигають визначитися з їхньою подальшою долею. Також у нас створено всі умови для догляду за дітьми», - цитує прес-служба заступника начальника вокзалу Київ-Пасажирський Валентину Білик.

Також за підтримки «Укрзалізниці» на вокзальних комплексах у великих містах функціонують інформаційні центри, які надають біженцям зі сходу консультації щодо проживання, працевлаштування та отримання пенсій.

«Укрзалізниця» наголошує, що зараз відсутнє залізничне сполучення з Донецьком у зв'язку з вкрай напруженою ситуацією в Донецькій і Луганській областях.

«Для переселенців ми оформляємо квитки з інших станцій, з яких ще відправляються пасажирські потяги. Міжвідомчий координаційний штаб організує їх вивезення в ці міста, в тому числі і автомобільним транспортом. Багато біженців добираються до пункту відправлення приміськими поїздами. Всього з початку бойових дій ми оформили з Красноармійська більш як 1 тис. безплатних квитків для переселенців. Але зараз кількість від'їжджаючих зменшилася», - повідомила начальник вокзалу станції Красноармійськ Ірина Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня залізниці України безкоштовно вивезли 10,7 тис. осіб із зони АТО.

29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалила рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО.

З початку антитерористичної операції 15 квітня і станом на 12 вересня зі сходу країни було переміщено 271,7 тис. громадян, серед яких 86 тис. - діти, 35 тис. - пенсіонери та інваліди.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, станом на 15 вересня, з Криму і Донбасу виїхало понад 310 тисяч осіб.