Літні потяги з Києва до Бердянська, Сімферополя та Генічеська курсують і у вересні

Згідно з повідомленням, поїзд № 228/227 Київ - Бердянськ курсуватиме по парних числах з 2 по 20 вересня, відбуватиме із Києва о 18:38 і прибуватиме до Бердянська об 11:11. У зворотному напрямі поїзд курсуватиме по непарних числах з 3 по 21 вересня, відбуватиме з Бердянська о 17:56 і прибуватиме до столиці о 10:26.

Поїзд № 237/238 Київ - Сімферополь курсуватиме по непарних числах з 1 по 21 вересня, відбуватиме із Києва о 17:01 і прибуватиме до Сімферополя об 11:22. У зворотному напрямі поїзд курсуватиме по парних числах з 2 по 22 вересня, відбуватиме із Сімферополя о 13:55 і прибуватиме до столиці о 8:37.

Також поїзд № 282/281 Київ - Генічеськ курсуватиме по парних числах з 2 по 20 вересня, відбуватиме із Києва о 21:54 і прибуватиме до Генічеська о 13:15. Із Генічеська поїзд відправлятиметься по непарних числах з 3 по 21 вересня о14:36, і прибуватиме до столиці о 5:24.

Крім того, Південно-західна залізниця змінила періодичність курсування двох пар поїздів. Зокрема, поїзд №54/53 Київ - Санкт-Петербург курсує з 16 вересня по парних числах через день з Києва о 13:43 і прибуває до Санкт-Петербурга наступного дня о 12:25 за місцевим часом. У зворотному напрямі поїзд курсуватиме з 17 вересня через день по непарних числах о 16:20 і прибуватиме до столиці о 13:48.

Поїзд №42/41 Київ - Москва (з безпересадочними вагонами Чернігів-Москва) з 16 вересня курсує через день по парних числах з Києва о 14:30 і прибуває до Москви наступного дня о 5:33 за місцевим часом. У зворотному напрямі поїзд курсуватиме з 17 вересня через день по непарних числах о 16:57 і прибуватиме до Києва о 5:28.

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Як повідомляв УНІАН, у новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набув чинності з 1 червня 2014 року, «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено у графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів за необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше від показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою .

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави, у віданні якого перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України, у загальному обсязі вантажних перевезень в Україні на її частку перепадає кожна шоста тонна вантажу. Залізниця в основному пролягає територією Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.