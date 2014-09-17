«Укрзалізниця» підготує до зими близько 3,3 тис. пасажирських вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в зимовий період планує до 1 листопада підготувати 3274 пасажирські вагони, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, до зими залізниці планують капітально відремонтувати 583 пасажирські вагони і 193 вагони - деповським ремонтом.

Згідно з повідомленням, на сьогодні вартість деповського ремонту вагона становить орієнтовно 85 тис. грн, тоді як вартість капітального ремонту змінюється від 200 до 700 тис. грн.

«На косметичний ремонт одного вагона, його техобслуговування та підготовку до зимового періоду витрачається від 5 до 9 тис. грн. При підготовці пасажирських вагонів до зими залізничники перевіряють всі системи їх життєзабезпечення, діагностують, ремонтують і готують опалювальну систему», - зазначає «Укрзалізниця».

За даними прес-служби, загалом парк пасажирських вагонів залізниць України нараховує 5329 вагонів, у тому числі 79 вагонів класу РІЦ (міжнародного стандарту для курсування в міжнародному сполученні), 245 - вагонів СВ, 1911 купейних, 2766 плацкартних вагонів, а також 206 вагонів, використовуваних у складі денних швидкісних поїздів, 81 вагон-ресторан, 41 багажний і поштово-багажний вагони.

У прес-службі наголосили, що ступінь зношеності пасажирських вагонів становить 86% - половина парку випущена більш як 30 років тому і тому «не може відповідати сучасним вимогам якості та комфорту перевезень».

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготувала 4,4 тис. пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. Більш як 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування та місцевого сполучення здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».