Яценюк доручив Бурбаку визначитися, чи відповідає керівник "Борисполя" займаній посаді

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення міністру інфраструктури України Максимові Бурбаку перевірити стан дотримання законодавства під час проведення конкурсу з надання послуг таксі на державному підприємстві “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Про це УНН повідомили у прес-службі КМУ.

Крім того, голова уряду доручив міністру інфраструктури визначитися щодо відповідності займаній посаді керівника аеропорту “Бориспіль”.

Нагадаємо, наказом Міністерства інфраструктури України від 31 березня 2014 року № 46-О Сергія Гомболевського з 31.03.2014 призначено генеральним директором державного підприємства “Міжнародний аеропорт "Бориспіль“ на умовах контракту.