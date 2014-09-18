Яценюк доручив Бурбаку визначитися, чи відповідає керівник "Борисполя" займаній посаді
12:58, 18 вересня 2014Транспорт/Звя'зок
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Мінінфраструктури призначило з 31 березня Сергія Гомболевського генеральним директором державного підприємства “Міжнародний аеропорт "Бориспіль“.
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Фото УНІАН
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення міністру інфраструктури України Максимові Бурбаку перевірити стан дотримання законодавства під час проведення конкурсу з надання послуг таксі на державному підприємстві “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.
Про це УНН повідомили у прес-службі КМУ.
Крім того, голова уряду доручив міністру інфраструктури визначитися щодо відповідності займаній посаді керівника аеропорту “Бориспіль”.
Нагадаємо, наказом Міністерства інфраструктури України від 31 березня 2014 року № 46-О Сергія Гомболевського з 31.03.2014 призначено генеральним директором державного підприємства “Міжнародний аеропорт "Бориспіль“ на умовах контракту.
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