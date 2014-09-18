Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень перевищили 5 мільярдів

Збитки Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») від пасажирських перевезень у дальньому і приміському сполученнях у січні-серпні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 39,5% - до 5,3 млрд грн з понад 3,8 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, за вказаний період «Укрзалізниця» витратила на організацію пасажирських перевезень 8,5 млрд грн, отримавши всього лише 3,2 млрд грн доходу.

Зокрема, збитки від пасажироперевезень у дальньому сполученні склали 2,9 млрд грн, у приміському - 2,4 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.