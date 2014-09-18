«Турецькі авіалінії» відновили рейси між Дніпропетровськом і Стамбулом

Флагманський перевізник Туреччини авіакомпанія «Турецькі авіалінії» (Turkish Airlines) з 18 вересня відновила рейси Стамбул - Дніпропетровськ - Стамбул, йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Авіакомпанія виконуватиме рейси між Дніпропетровськом і Стамбулом щодня, крім понеділка і суботи.

Згідно з розкладом вильотів/прильотів літаків на сайті аеропорту, рейси виконуватимуться на повітряних судах Аirbus А319 і Boeing 737. Мінімальна ціна квитка на рейс Дніпропетровськ - Стамбул в обидва боки становить 3591 грн, а у зворотному напрямку - 3852 грн.

У повідомленні сказано, що польоти «Турецьких авіаліній» до Дніпропетровська були призупинені наприкінці липня у зв'язку з катастрофою збитого російськими бойовиками в небі над сходом України авіалайнера «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур.

Як повідомляв УНІАН, «Турецькі авіалінії» почали попередній продаж квитків на рейси між турецьким Стамбулом і українським Херсоном з 15 жовтня.

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" у січні-серпні 2014 року збільшив пасажиропотік порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 10,3% - до 324,1 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. «Турецькі авіалінії» - флагманський авіаперевізник Туреччини, який базується в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка (IST) (Стамбул). Авіакомпанія виконує регулярні рейси до країн Європи, Азії, Африки і США.