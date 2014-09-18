УЗ недоотримала 281 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-серпні 2014 року недоотримала 281 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, за вказаний період «Укрзалізниця» надала послуги з перевезення пільговиків на суму 388,6 млн грн проти 416,9 млн грн за аналогічний період минулого року. Облдержадміністрації у поточному році компенсували відомству лише 107,6 млн грн від необхідної суми, або 28%, тоді як у січні-серпні 2013 року було відшкодовано 125,1 млн грн, або 30%.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.