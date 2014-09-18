Гендиректор аеропорту "Бориспіль" подав у відставку

Генеральний директор найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» Сергій Гомболевський подав у відставку, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

"Так, я можу підтвердити, що генеральний директор ухвалив таке рішення", - сказали в прес-службі.

При цьому в прес-службі не уточнили причину ухвалення рішення про відставку.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 18 вересня доручив міністру інфраструктури Максиму Бурбаку перевірити керівництво найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» і безпосередньо керівника аеропорту на відповідність посаді.

Зокрема, Яценюк дав доручення Бурбаку перевірити виконання законодавства під час проведення конкурсу з надання послуг таксі в «Борисполі».

Міністерство інфраструктури України 31 березня 2014 року призначило Гомболевського генеральним директором «Борисполя». До цього він обіймав посаду заступника гендиректора аеропорту з виробництва.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт обслуговує понад 50 авіакомпаній, що здійснюють польоти в більш ніж 100 країн світу. Крім того, аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Наприкінці квітня служба таксі міжнародного аеропорту "Бориспіль" Sky Taxi припинила свою діяльність через свою збитковість.