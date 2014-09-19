Постачати паливо «Укрзалізниці» хочуть п'ять українських компаній

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») організувала відкриті конкурсні торги із закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб залізниць на цей рік, заявки на участь в яких подали п'ять українських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник управління закупівельних процедур «Укрзалізниці» Ірина Ролько під час процедури розкриття конкурсних пропозицій.

Зокрема, на участь в тендері на постачання залізницям дизельного палива було подано три конкурсні пропозиції на два лоти, кожний з яких на постачання 30 тис. тонн палива. На третій лот – на 33,76 тис. тонн – конкурс визнаний таким, що не відбувся, оскільки було подано менше двох пропозицій.

Найменшу вартість пропозиції на конкурсі має столична компанія «Елемент Ойл» з ціною 639 млн. грн (з ПДВ) за першим лотом. Пропозиції решти компаній мають вищу вартість – луцьке мале комерційне підприємство «ВК Імпекс» - 890,1 млн. грн (з ПДВ) за кожним із двох лотів, київська «Вог Аеро Джет» - 846 млн. грн (з ПДВ) за кожним із двох лотів.

Згідно з конкурсною документацією, в тендері на постачання залізницям мазуту було подано чотири конкурсні пропозиції на два лоти, кожний із яких передбачає постачання 1,42 тис. тонн мазуту. Найменшу вартість пропозиції на конкурсі має столична компанія Торговий Дім «Укрпромторг-21» з ціною 14,17 млн. грн (з ПДВ) за кожним із двох лотів. Пропозиції решти компаній мають вищу вартість – київська компанія «Елемент Ойл» - 21,6 млн. грн (з ПДВ) за двома лотами, столична «Вог Аеро Джет» - 22,17 млн. грн (з ПДВ) за першим лотом і 22,34 млн. грн – за другим, київська «Газтрон-Україна» - 22,18 млн. грн за другим лотом.

Начальник управління закупівельних процедур «Укрзалізниці» повідомила, що постачальника паливно-мастильних матеріалів для залізничної галузі буде обрано для укладення договору після вивчення конкурсних пропозицій упродовж 20 робочих днів на предмет відповідності умовам конкурсу.

«Ми перевірятимемо відповідність документів, які надали учасники конкурсу, вимогам, прописаним у конкурсній документації. У разі відповідності ми вирішуватиме, хто буде допущений до подальшої оцінки конкурсних пропозицій, хто ні. Серед тих, хто пройде кваліфікацію, переможець буде обраний за критерієм нижчої ціни», - повідомила Ролько, уточнивши, що витрати на доставку вже включені у вартість пропозиції учасників.

Вона також сказала, що брати участь у відкритих торгах могли як резиденти, так і нерезиденти країни.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що енергоресурси становлять до 21% в структурі експлуатаційних витрат залізничної галузі. Залізниці використовують близько 400 тис. тонн дизельного палива га рік і 6,2 млрд кВт/год. електроенергії. Крім того, залізничний транспорт щорічно споживає близько 3 тис. тонн мазуту.

«Новий менеджмент «Укрзалізниці» особливу увагу приділяє контролю якості матеріалів, які купуються для потреб галузі, адекватності їх вартості та своєчасності постачання», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначає активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» та пов'язує це з тим, що їй вдалося заощадити більш як 1 млрд грн, зробивши державні закупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників.

«Укрзалізниця» також організувала відкритий конкурс на проведення незалежного оцінювання свого майна і майнових прав із метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», заявки на участь в якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine.