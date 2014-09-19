"Дніпроавіа" з 26 грудня відкриває рейс між Одесою та Івано-Франківськом

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 26 грудня відкриває прямий рейс між Одесою та Івано-Франківськом, повідомила УНІАН прес-служба аеропорту «Одеса».

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" буде виконувати рейси двічі на тиждень - щопонеділка та щоп'ятниці, з вильотом з Одеси о 12:25 і вильотом з Івано-Франківська о 10:00. Час у дорозі становитиме 1 годину 25 хвилин.

Рейси будуть виконувати літаки Embraer 145.

Прес-служба зазначає, що рейс Одеса - Івано-Франківськ вже виконувався авіакомпанією «Дніпроавіа» в лютому-березні нинішнього року і показав затребуваність даного напрямку.

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Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.