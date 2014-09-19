«Укрзалізниця» недоотримала понад 130 млн гривень за приміські перевезення пільговиків

"За 8 місяців 2014 року у приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму понад 213,5 млн грн, а отримали від облдержадміністрацій компенсацій на суму 82,9 млн грн, або лише 38,8%", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у даний час рівень розрахунків із залізницями за перевезення пільговиків украй низький.

Зокрема, Південно-Західна залізниця очікує найбільшу суму відшкодування витрат - 45,6 млн грн за перевезення пільговиків, яких перевезла на суму майже 64,3 млн грн. Це пояснюється заборгованістю Київської міської та обласної державних адміністрацій, зокрема, за січень-серпень поточного року КМДА повинна відшкодувати дорозі 22,4 млн грн (без урахування перевезень міською електричкою), а перерахувала 3,2 млн грн. При цьому Київській області були надані послуги з перевезення цієї категорії пасажирів на 18,7 млн грн, а сума компенсацій Південно-Західній магістралі становила лише 4,9 млн грн.

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Південна залізниця за вказаний період перевезла пільговиків на суму 42 млн грн, а сума компенсації від місцевих бюджетів становила 13,4 млн грн. Зокрема, Південна магістраль за 8 місяців поточного року надала свої послуги за пільговими тарифами жителям Харківської області на 31,5 млн грн, при цьому Південній залізниці було компенсовано 6,6 млн грн.

Львівська залізниця за вказаний період перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 45,2 млн грн і отримала компенсацію від місцевих бюджетів у розмірі 45,1% від необхідної суми. Придніпровська магістраль надала послуги на 31,6 млн грн, а сума компенсацій становила 41,6% від суми наданих послуг.

Донецька залізниця перевезла пільговиків на 12,8 млн грн, сума відшкодування витрат становила 48,1% від необхідної суми.

Найбільший відсоток компенсації отримала Одеська магістраль - 63,1%, надавши послуги з перевезення пільговиків на суму понад 17,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-серпні 2014 року недоотримала 281 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки становили 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, у відповідності із законодавством України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.