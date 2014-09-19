Залізничники відновили енергопостачання знеструмлених станцій Луганщини

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що унаслідок попадання снаряда в Луганську ТЕС не отримувала електроенергію тягова підстанція на залізничній станції Родакове, від якої залежить постачання залізничних станцій від Родакового до Луганська.

«Залізничникам вдалося перемкнути підстанцію на інші джерела і відновити енергопостачання, зокрема контактну мережу по лінії Родакове – Луганськ", – йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, у цьому регіоні далеке пасажирське сполучення відсутнє, як і вантажний рух, проте курсують приміські поїзди: №6404 Луганськ – Мануїлівка, №6403 Мануїлівка – Родакове, №6401 Родакове – Луганськ, №6430 Луганськ – Комунарськ, №6443 Комунарськ – Луганськ, №6428 Луганськ – Мануїлівка, №6429 Мануїлівка - Луганськ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня «Укрзалізниця» оцінювала витрати на ремонт пошкоджених російськими терористами об'єктів господарства електрифікації і енергопостачання Донецької залізниці більш ніж у 334 млн грн.

Станом на початок вересня збиток «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни становив близько 900 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.