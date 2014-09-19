З початку АТО загинули 12 залізничників, 77 отримали поранення

«У зоні бойових дій, станом на 18 вересня, 1744 залізничники були мобілізовані й пішли добровольцями захищати незалежність України, з них загинули 12 залізничників і 77 - отримали поранення», - йдеться у повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, із метою посилення соціального захисту мобілізованих до лав української армії залізничників, а також сімей загиблих у ході бойових дій працівників галузі, керівництво «Укрзалізниці» та Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників прийняли рішення доповнити галузеву угоду деякими пунктами. Зокрема, такими: надання мобілізованим залізничникам одноразової матеріальної допомоги у розмірі двох посадових окладів (місячних тарифних ставок), що склалися на день мобілізації; надання сім'ям залізничників, загиблих під час бойових дій при виконанні службових обов'язків, мобілізованих на військову службу, а також при обставинах, не пов'язаних з виробництвом, одноразової матеріальної допомоги у розмірі 100 тис. грн на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів.

Крім того, поховання загиблих залізничників, які не мають родичів і близьких, буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств залізничного транспорту.

Також, згідно з оновленою галузевою угодою, «Укрзалізниця» зобов'язується надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, які отримали поранення в ході бойових дій на сході, зокрема, при виконанні службових обов'язків, мобілізованим на військову службу, а також при обставинах, не пов'язаних з виробництвом, у розмірі двох середньомісячних заробітків.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 1 вересня, в ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули 10 залізничників і 41 отримали поранення із 1668 мобілізованих.

Раніше генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк дав вказівку залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони, а також забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих залізничників, які були мобілізовані до лав української армії, у разі, якщо вони не працевлаштовані.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.