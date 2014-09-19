Одеська залізниця хоче залучити кредити на 150 млн гривень

Одеська залізниця (ОЗ) оголосила тендер на залучення кредитних коштів на загальну суму 150 млн грн терміном на 1 рік з метою поповнення обігових коштів підприємства.

Про це йдеться в повідомленні Одеської магістралі, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОЗ розподілила зазначену суму кредиту на 12 лотів: 3 лоти на 20 млн грн і 9 на 10 млн грн.

Кінцевий термін подачі заявок та розкриття конкурсних пропозицій - 20 жовтня 2014 року.

Читайте також"Укрзалізниця" до кінця року випустить облігації на 4 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, Одеська залізниця у 2013 році незначно збільшила чистий прибуток порівняно з 2012 роком до 124,61 млн грн із 123,54 млн грн.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.