Відновлено рух потягів дальнього сполучення до Луганська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 21 вересня відновила рух пасажирських потягів дальнього сполучення до станції Луганськ, яке було припинене з кінця липня у зв'язку з пошкодженням об'єктів залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій на сході України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, Донецька залізниця сформувала потяг №520/521 сполученням Київ – Луганськ з 10 вагонів, проте у зв'язку з підвищеним попитом на перевезення залізничним транспортом кількість вагонів у складі потягу було збільшено до 18.

Згідно з повідомленням, потяг відправився з столиці 21 вересня о 18:56 і прибуде до Луганська о 11:48. У зворотньому напрямку потяг відправиться 22 вересня о 13:50 і прибуде до Києва о 7:59.

Потяг курсуватиме щодня і складатиметься з десяти вагонів: п'яти плацкартних, чотирьох купейних і одного СВ. «У разі збільшення пасажиропотоку кількість вагонів залізничники додадуть», – підкреслює «Укрзалізниця».

«Відновлення руху пасажирських потягів дальнього сполучення стало можливим завдяки відновленню залізничної інфраструктури на ділянці Сіверськ – Ниркове– Світланове – Шипілове – Сентянівка», – повідомили в прес-службі.

Маршрут курсування потягу №520/521 сполученням Київ – Луганськ пролягає через станції Родакове, Сентянівка, Сіверськ, Красний Лиман, Святогірськ, Ізюм, Харків, Люботин, Полтава, Решетилівка, Гоголеве, Миргород, Ромадан, Любни та Гребінка.

У прес-службі нагадали, що рух пасажирських потягів дальнього сполучення до станції Луганськ не здійснювалося з 26 липня через руйнування залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій.

«Укрзалізниця» підкреслює, що потяг Київ – Луганськ відправився в перший рейс після відновлення залізничного сполученням заповненим на 100%.

На даний час пасажирські потяги дальнього сполучення відправляються зі станцій Костянтинівка і Маріуполь. Зокрема, із станції Костянтинівка відправляються потяги №92 Ясинувата — Одеса (через Дніпропетровськ, Знам‘янку), час відправлення — 16:20; №10 Донецьк — Москва (через Харків), час відправлення — 17:15; №47 Донецьк — Севастополь (через Запоріжжя, Мелітополь), час відправлення — 17:25; №125 Ясинувата — Київ (через Харків, Полтаву), час відправлення — 21:17.

Із станції Маріуполь відправляються потяги №69/70 Маріуполь — Львів (через станції Волноваха, Камиш-Зоря, Чапліне, Дніпропетровськ, Шевченко і Жмеринку), час відправлення — 7:55; №584 Маріуполь — Київ (через Волноваху, Камиш-Зорю, Лозову, Полтаву, Миргород), час відправлення — 17:05; №521/522 сполученням Маріуполь — Харків (курсує до 24 вересня, через Волноваху, Камиш-Зорю), час відправлення — 18:48.

«Донецька залізниця усвідомлює соціальну значущість пасажирських перевезень і докладає максимум зусиль для їх безпечної організації», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики не раз висаджували в повітря мости і ділянки залізниці, внаслідок чого ДЗ відміняла ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики не раз висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Станом на початок вересня збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни становили близько 900 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.