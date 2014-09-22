В.о. гендиректора "Борисполя" призначено топ-менеджера "Укрзалізниці"

12:09, 22 вересня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

Уряд прийняв відповідну постанову.

Призначено виконуючого обов'язки гендиректора аеропорту

Виконуючим обов'язки генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» призначено Євгена Дихне, що раніше обіймав посаду директора з організації пасажирських перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Читайте такожГендиректор аеропорту "Бориспіль" подав у відставку

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter