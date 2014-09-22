В.о. гендиректора "Борисполя" призначено топ-менеджера "Укрзалізниці"

Уряд прийняв відповідну постанову.

Виконуючим обов'язки генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» призначено Євгена Дихне, що раніше обіймав посаду директора з організації пасажирських перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України. Читайте такожГендиректор аеропорту "Бориспіль" подав у відставку

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