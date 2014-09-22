В.о. гендиректора "Борисполя" призначено топ-менеджера "Укрзалізниці"
12:09, 22 вересня 2014Транспорт/Звя'зок
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Уряд прийняв відповідну постанову.
Призначено виконуючого обов'язки гендиректора аеропорту "Бориспіль" / Фото УНІАН
Виконуючим обов'язки генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» призначено Євгена Дихне, що раніше обіймав посаду директора з організації пасажирських перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
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