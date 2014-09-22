Для очікуючих переправи через Керченську протоку встановлюють намети з ліжками

В окупованій Керчі для осіб, які очікують переправи через Керченську протоку, почалася установка наметів з ліжками та матрацами для ночівлі, передають "Новини Криму".

За даними прес-служби нелегітимного виконкому Керченської міськради, внаслідок штормової погоди рух поромів в протоці сильно обмежено. Час переходу поромів збільшено до півтора годин. На накопичувальний майданчик продовжують прибувати автомобілі.

Читайте такожНа Керченській переправі заборонили продавати алкоголь: конфлікти в чергах збираються розряджати екскурсіямиПрийнято рішення забезпечити людей, що очікують на накопичувальних майданчиках, дворазовим гарячим харчуванням - гречаною кашею з тушонкою і чаєм. Цілодобово органи МНС забезпечують очікуючих гарячою водою - вона підігрівається на польовій кухні дровами.

Читайте такожУряд України збирається закрити рибні порти КримуВ наметах для очікуючих встановлюються близько 100 ліжок з матрацами для відпочинку та ночівлі.

Станом на вчорашній день, в порту «Крим» своєї черги на пором чекали близько 1 тис. автомобілів, в порту «Кавказ» - 30 машин.