«Укрзалізниця» створила комісію з профілактики правопорушень та корупції

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") створила комісію з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті.

У прес-службі відомства повідомили, що комісія почала функціонувати з 17 вересня.

«Мета новоствореної структури - організація роботи зі зміцнення законності та правопорядку на залізничному транспорті, дотримання вимог антикорупційного законодавства», - сказано в повідомленні.

Зокрема, головою комісії став заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віталій Жураківський, заступники голови комісії - начальник управління профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті Андрій Соколовський, начальник відділу профілактики правопорушень Віталій Андрєєв.

Членами комісії стали: начальник департаменту воєнізованої охорони "Укрзалізниці" Вадим Яременко, начальник департаменту безпеки руху Володимир Крот, начальник департаменту внутрішнього контролю Ігор Романків, начальник департаменту комерційної роботи Юрій Меркулов, начальник департаменту по роботі з персоналом Ірина Михальченко, начальник департаменту управління рухом Віталій Алейник, начальник департаменту охорони і організації праці Надія Соколовська, начальник правового департаменту Олег Титов та начальник управління інформаційної безпеки Євген Серебряний.

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У повідомленні наголошується, що комісія з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції контролюватиме дотримання законодавства та координувати взаємодію з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами.

Крім того, комісія буде надавати методичну, організаційну та правову допомогу з питань організації роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання корупції, а також у разі необхідності ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які належним чином не забезпечують роботу з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції.

«Робота комісії буде сприяти виявленню, вивченню та усунення причин, які сприяють злочинним проявам і викликають соціальне напруження у трудових колективах», - підкреслює «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначає активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язує це з тим, що їй вдалося заощадити понад 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і усунувши безліч фірм-посередників. Крім того, менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.