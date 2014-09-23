Україна і Грузія будуть розвивати транспортний коридор Балтика - Чорне море

Міністерство інфраструктури України та Міністерство економіки і стабільного розвитку Грузії підписали меморандум про співробітництво у сфері розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море.

У прес-службі Мінінфраструктури повідомили, що документ підписали 19 вересня в Тбілісі з грузинської сторони заступник міністра Михайло Джанелідзе, з української сторони – заступник міністра з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер.

«Документ підтверджує готовність сторін всебічно сприяти розвитку коридору Балтійське море - Чорне море, а також розширенню транзитних можливостей наявних маршрутів і налагодженню нових, зокрема, із залученням інших регіонів і держав, серед яких Туреччина, Китай і країни Скандинавії», - сказано в повідомленні.

Читайте такожГрузія допоможе в лікуванні людей, які постраждали від дій терористів на сході України

На даний час Мінінфраструктури розробило проект міжурядової угоди про розвиток міжнародного транспортного коридору Балтика - Чорне море, який направило на узгодження азербайджанській, білоруській, болгарській, грузинській, естонській, латвійській, литовській, молдавській, польській і турецькій сторонам.

Також повідомляється, що в рамках візиту української делегації до Грузії відбулося засідання українсько-грузинської змішаної комісії з автомобільного транспорту, на якому сторони ухвалили рішення про запровадження з 2015 року нових універсальних багаторазових дозволів, що дасть змогу перевізникам двох країн у спрощеному порядку здійснювати міжнародні вантажні перевезення.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури ініціювало створення міжнародного транспортного коридору в напрямку Балтійське море - Чорне море в березні 2013 року в Мінську в ході засідання координаційної ради з розвитку перевезень вантажів у цьому напрямку. Тоді ініціатива української сторони знайшла підтримку білоруських, грузинських, молдавських, латвійських і польських колег.