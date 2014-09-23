Поїзд Маріуполь - Харків продовжить курсувати до жовтня

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься з Маріуполя 24, 26 і 28 і 30 вересня о 18:48, зупинятиметься у Волновасі з 20:03 до 20:23 і прибуватиме до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 25, 27, 29 вересня і 1 жовтня о 18:16, робити зупинку у Волновасі з 5:10 до 5:35 і прибуватиме в Маріуполь о 7:17.

Маршрут поїзда проходить через Волноваху, Комиш-Зорю (Запорізька область), Чаплине (Дніпропетровська область) і Лозову (Харківська область).

Станом на 23 вересня, поїзди далекого прямування на ДЗ відправляються зі станцій Луганськ, Костянтинівка і Маріуполь.

Зокрема, зі станції Костянтинівка відправляються поїзди №92 Ясинувата-Одеса (через Дніпропетровськ, Знам'янку), час відправлення - 16:20; №10 Донецьк-Москва (через Харків), час відправлення - 17:15; №47 Донецьк-Севастополь (через Запоріжжя, Мелітополь), час відправлення - 17:25; №125 Ясинувата-Київ (через Харків, Полтаву), час відправлення - 21:17.

Зі станції Луганськ о 13:50 відправляється поїзд №519 Луганськ-Київ (через Красний Лиман, Харків, Полтаву, Миргород).

Зі станції Маріуполь відправляються поїзди №69/70 Маріуполь-Львів (через станції Волноваха, Комиш-Зоря, Чаплине, Дніпропетровськ, Шевченко і Жмеринку), час відправлення -7: 55; №584 Маріуполь-Київ (через Волноваху, Комиш-Зорю, Лозову, Полтаву, Миргород), час відправлення - 17:05; №521/522 сполученням Маріуполь-Харків (через Волноваху, Комиш-Зорю), час відправлення - 18:48, який курсує до 30 вересня.

Читайте такожВідновлено рух потягів дальнього сполучення до Луганська

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня подовжує маршрут курсування поїзда №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові потяги зі східного регіону в київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у составах низки поїздів, що курсують з Луганська та Донецька.

З другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости та ділянки залізниці, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.