Путін хоче вписати порти окупованого Криму в транспортну систему РФ

Президент Росії Володимир Путін вимагає вписати порти анексованого Криму в транспортну систему Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на нараді з питань розвитку портів Азово-Чорноморського басейну.

«Буде потрібно внести уточнення в наші колишні плани з урахуванням возз'єднання Криму з Росією. Існуючі перспективи і портові термінали Криму і Краснодарського краю повинні доповнювати один одного, при цьому потрібно максимально використовувати переваги і сильні сторони кожного порту, кожного логістичного центру», - сказав Путін.

Він зазначив, що потрібно подивитися, які порти потрібно розвивати в Криму, а які - в Краснодарському краї.

«Необхідно детально прорахувати плани модернізації та розвитку кримських портів, як максимально завантажити їх і вписати їх в транспортну систему РФ», - сказав Путін, додавши, що така робота не повинна зашкодити екології та рекреаційному потенціалу півострова.

За його словами, третина російських морських перевезень припадають на порти Азово-Чорноморського басейну. Путін заявив, що обсяг перевалки вантажів у регіоні збільшився на 10,8% без урахування портів Криму.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії в березні цього року Криму Росією Україна офіційно закрила морські торговельні порти на території АРК для міжнародного судноплавства, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

15 квітня Верховна Рада прийняла закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в якому Автономна Республіка Крим і Севастополь визнаються окупованими Російською Федерацією.

Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, що заходить у кримські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та капітани суден, які проігнорували заборону, можуть постати перед серйозними проблемами - штрафами, або навіть тюремним ув'язненням.