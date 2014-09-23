Відновлено рух приміських потягів ще на двох дільницях у Луганській області

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку із завершенням ремонтно-відновних робіт відновлює курсування приміських поїздів з 23 вересня на ділянці Ізварине - Краснодон - Сімейкине - Луганськ і з 24 вересня на напрямку Сватове - Рубіжне - Лисичанськ - Переїздна - Венгерівка, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

Відповідно до повідомлення, станом на 23 вересня приміські поїзди ДЗ курсують у Донецькій області на ділянках: Маріуполь - Волноваха, Очеретине - Красноармійськ - Чаплине, Скотовата - Костянтинівка - Слов'янськ - Красний Лиман; Скотовата - Слов'янськ - Бантишеве, Красний Лиман - Сіверськ - Артемівськ-2 - Курдюмівка; у Луганській області на ділянках: Родакове - Луганськ, Родакове - Сентянівка, Кипуча, - Комунарськ - Родакове, Венгерівка - Переїздна - Рубіжне - Сватове – Куп‘янськ, Луганськ - Мануїлівка, Луганськ - Ізварине.

Донецька магістраль нагадує, що при плануванні поїздки пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією в залізничні каси і довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіці руху потягів.

«Донецька залізниця продовжує ремонтно-відновні роботи залізничної інфраструктури і вживає всіх можливих заходів для організації безпечних пасажирських перевезень», - наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням ремонтно-відновних робіт на ділянці Сіверськ - Ниркове - Світланове - Шипілова - Сентянівка, пошкодженому через бойові дії на сході України, 21 вересня ДЖД відновила курсування пасажирських поїздів далекого сполучення до станції Луганськ, яке було припинено з кінця липня.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.