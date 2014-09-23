Залізничники відновили на сході України 9 мостів

З метою забезпечення перевезень на пошкоджених через бойові дії ділянках інфраструктури залізничники усунули пошкодження 84 шляхів, 12 будівель переїзних постів і 9 мостів на сході України.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління аналітики Головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Топчієв.

Також він повідомив, що в цілому, за попередніми оцінками, вартість відновлення об'єктів інфраструктури Донецької залізниці становить близько 878 млн грн, при цьому ряд залізничних об'єктів все ще не обстежений у зв'язку з неможливістю доступу до них через бойові дії.

Крім того, залізничники відновили пристрої енергопостачання та контактну мережу на багатьох ділянках, а також соціальні об'єкти, зокрема, залізничні лікарні на станціях Красний Лиман і Слов'янськ, школу-інтернат №1 в Слов'янську, вокзали станцій Красний Лиман, Попасна, Слов'янськ та котельню на станції Попасна.

Топчієв також повідомив, що залізничникам вдалося відновити за постійною схемою парну колію мосту через річку Сіверський Донець на 442 км перегону Ямпіль - Сіверськ, ділянку на 1036 км перегону Слов'янськ - Шпичкіно, ділянку на 958 км перегону Кондрашевська Нова - Городній.

Також відновлено одношляховий залізничний міст на 18 км ділянки Безлюдівка - Мохнач Придніпровської залізниці, залізничний міст на 37 км дільниці Харків - Куп'янськ Південної залізниці, мости на 942 км перегону Рубіжне - Несвитевич по парній і непарній коліях Донецької магістралі.

Повністю відновлені пристрої енергопостачання та контактна мережа на ділянках Лозова - Слов'янськ - Шпичкіно - Костянтинівка - Скотоватая, Костянтинівка - Диліївка, Букіно - Святогірськ - Червоний Лиман - Машчермет - Шпичкіно, Червоний Лиман - Сіверськ - Шевченко - Курдюмівка, Оленівка - Волноваха - Маріуполь, Чаплине - Красноармійськ - Очеретине - Авдіївка.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн грн.

Станом на 12 вересня «Укрзалізниця» оцінювала витрати на ремонт пошкоджених російськими терористами об'єктів господарства електрифікації та електропостачання Донецької залізниці на сході Україні в більш ніж 334 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.