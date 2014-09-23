«Укрзалізниця» створила контакт-центр для інформування про реформу відомства

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») створила контакт-центр, який надає всю необхідну інформацію про цілі і завдання реформи залізничної галузі країни.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що цей контакт-центр створено на базі структурного підрозділу відомства Українського транспортно-логістичного центру.

«З питань реформування «Укрзалізниці» можна звертатися за телефонами: (044) 222-02-12 або 5-22-22 (залізничний) з понеділка до четверга з 8:00 до 17:00 та у п'ятницю з 8:00 до 15: 45», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Кабмін прийняв рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.

У новостворене товариство увійдуть 25 філій, які об'єднують шість залізниць і підприємств залізничного транспорту загального користування, державні пакети акцій господарських товариств з ремонту тягового та рухомого складу, заводи з виробництва залізобетонних конструкцій, шпал та іншого.

Подальша внутрішня трансформація компанії передбачає формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності. Заключний етап реформування передбачає акціонування виділених структурних одиниць.

Як правонаступник залізничної держадміністрації, новостворене акціонерне товариство продовжить дію угоди з профспілками на 2014-2015 роки. Зокрема, всі соціальні гарантії, передбачені галузевою угодою, будуть діяти як в період проведення реорганізації залізничних підприємств і створення акціонерного товариства, так і в період першого року його існування до укладення нової угоди.

До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.