Залізничні квитки з жовтня подорожчають на 10%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 1 жовтня проведе чергову заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% по відношенню до 2013 року в усіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник управління аналітики Головного управління перевезень "Укрзалізниці" Микола Топчієв.

При цьому Топчієв підкреслив, що перше підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах на 10% було проведене 8 серпня, а після другого етапу індексації тарифів із 1 жовтня вартість проїзду, навпаки, зменшиться порівняно з тарифами на літні перевезення, оскільки діятиме понижуючий коефіцієнт індексації вартості проїзду залежно від періоду року - 0,93.

«Пасажири не відчують підвищення вартості квитків, адже з 1 жовтня вступає в дію понижуючий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах - 0,93. Таким чином, ціна на проїзд залізничним транспортом стала нижчою, ніж у червні-серпні поточного року, коли діяв календарний коефіцієнт 1,07», - пояснив Топчієв.

За його словами, з 1 жовтня вартість проїзду, приміром, у плацкартному вагоні поїзда Київ – Харків (489 км) становитиме 119,97 грн, у купейному – 217,29 грн, тоді як на сьогоднішній день при дії коефіцієнта по днях тижня 1,0 і по періоду року 1,07 (із урахуванням комісійного збору й вартості постільної білизни) вартість проїзду в плацкартному вагоні цього поїзда становить 124,24 грн, у купейному – 226,04 грн.

Топчієв також нагадав, що індексація тарифів проводиться на підставі наказу Міністерства інфраструктури України №332 від 21 липня 2014 року "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу й вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні".

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня "Укрзалізниця" провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% по відношенню до 2013 року в всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

Також наприкінці липня "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5% по відношенню до 2013 року, що дозволить підвищити дохід залізничної галузі на 1,8 млрд грн.

«Укрзалізниця» неодноразово підкреслювала, що в Україні пасажирські перевезення є збитковими й покриваються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, і для того, щоб вийти на рівень нульової рентабельності в пасажирському секторі, необхідно підвищити тарифи на проїзд у пасажирських поїздах майже втричі.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень із 2008 по 2013 роки становили 33,5 млрд грн, які відомство традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.

Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду в внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5-5,36 разу перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - в 2,25-2,42 разу.